LIVE. Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol: dalle 14:00 diretta testuale

E’ il giorno della partenza della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol con una tappa di 200 chilometri che porterà i ciclisti da Ubrique a Iznajar al termine di una corsa mossa e adatta a tutti i tipi di attacco e imboscata.

Sono presenti tre GPM:

Puerto de El Boyar km 26

Puerto de Algamitas km 94

Alto La Parrilla km 188

L’Alto La Parrilla posto a dodici chilometri dal traguardo potrebbe essere il trampolino ideale per chi non vuol attendere un arrivo allo sprint. Trasmetteremo una diretta testuale dell’evento dalle ore 14:00, quando presumibilmente la corsa entrerà nel vivo.

La gara di oggi segnerà anche il ritorno in gara di Domenico Pozzovivo. L’esperto piccolo scalatore lucano ha appena firmato un contratto con i belgi della Intermarché, dopo essere stato ad un passo dal dare l’addio alle corse. E’ stata premiata la sua grande costanza e sarà un uomo fondamentale per la crescita di tutta la squadra.

Peccato per l’assenza di Vincenzo Nibali che ha dato forfait all’ultimo minuto a causa della positività al Covid-19.

I favoriti di oggi

Lutsenko Alexey ***

Trentin Matteo **

Van Avermat Greg **

Woods Michael *

Yates Simon*

Vansevenant Mauri *

I favoriti per la classifica generale

Simon Yates (Team BikeExchange) ***

Alexey Lutsenko (Astana) ***

Michael Woods (Israel)**

Mikel Landa (Bahrein Victorious) **

Miguel Angel Lopez (Astana) **

Domenico Pozzovivo (Intermarché) *

Emanuel Buchmann (BORA) *