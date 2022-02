Dove vedere Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol: streaming e diretta TV in chiaro?

Dal 16 al 20 Febbraio va in scena la Vuelta a Andalucia 2022, ecco dove vedere la breve corsa a tappe spagnola, ma prima una breve analisi sulla competizione.

L’Astana proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno schierando al via il campione in carica Lopez, che avrebbe dovuto essere stato supportato da Vincenzo Nibali. Purtroppo lo squalo è risultato positivo al Covid e non sarà al via della corsa. Una battuta d’arresto verso la crescita della propria condizione che dovrebbe passare attraverso la partecipazione a questo tipo di gare. Il percorso mosso e l’ottimo clima sono condizioni irrinunciabili per chi cerca di completare lo sviluppo della propria forma. La squadra di Vinokuourov completa il suo pacchetto top con la partecipazione di Alexander Lutsenko, fresco vincitore della Clasica Jean Paraiso Interior.

Altri corridori attesi sono Micheal Woods, Simon Yates, Wilco Kelderman, Pello Bilbao, Teo Geoghegan Hart e Miguel Landa. La batteria degli italiani è completata da pezzi da novanta come Matteo Trentin della UAE e Damiano Caruso della Bahrain, e dalla coppia dellla Eolo Kometa Diego Rosa e Mattia Gavazzi.

Dove vedere Vuelta a AndaluciaRuta Ciclista Del Sol

La Vuelta a Andalucia 2022 verrà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e su Eurosport Player, mentre non è prevista copertura televisiva.

Sarà possibile seguire l’evento attraverso la diretta testuale presente su Pro Cycling Stats e OA Sport per tutta la durata della competizione.