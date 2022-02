Dove vedere Le Samyn 2022: diretta TV, streaming, favoriti

Continua la campagna delle corse del nord e scopriamo dove vedere Le Samyn 2022 in diretta TV e streaming. La corsa belga categoria 1.1 si svilupperà su di un percorso di 209 chilometri con partenza da Quaregnon ed arrivo a Dour.

Sono state già archiviate l’Omloop Het Nieuwsblad che ha visto la vittoria di un grandissimo Wout Van Aert e la Kuurne-Brussel-Kuurne regolata dallo sprint di Fabio Jakobsen. Le Samyn presenta un percorso molto nervoso con la Cote de la Roquette e il tratto in pavé di Rue de Vert Pignon che saranno i punto decisivi della corsa. In ogni caso sarà molto probabile un arrivo in volata tra i corridori che sapranno resistere alle asperità di giornata.

La corsa sarà trasmessa in Diretta TV su Eurosport 2 dalle ore 15:00 e dopo la diretta della gara femminile dalle ore 13:30.

Dove vedere Le Samyn 2022, i favoriti

Favorito d’obbligo è il vincitore della KBK Fabio Jakobsen e molto atteso è il duello con il belga della Alpecin Tim Merlier. Da segnalare la presenza del nostro Andrea Pasqualon già 3° qui lo scorso anno e già in buona condizione.

Favoriti:

MERLIER Tim

JAKOBSEN Fabio

TILLER Rasmus

HOFSTETTER Hugo

PASQUALON Andrea

CAMPENAERTS Victor

SHELLING Ide

WALSCHEID Max

DEWULF Stan

CAPIOT Amaury