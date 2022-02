Dove vedere Kuurne-Brussel-Kuurne 2022, streaming e diretta TV in chiaro?

La campagna del nord continua con la Kuurne-Brussel-Kuurne 2022, ecco dove vedere in streaming e diretta TV l’impegnativa classica belga.

Dopo le fatiche dell’Omloop disputata il giorno prima tutti gli specialisti delle pietre si danno appuntamento in questa classica belga veloce ed impegnativa. Meno strappi e meno pavé rendono la corsa interpretabile in diversi modi e se non ci sarà grossa selezione alcuni sprinter potrebbero arrivare a giocarsi il successo in una volata a gruppo compatto.

I favoriti pertanto potrebbero essere quei corridori veloci ma anche resistenti e capaci di non cedere su strappi brevi. Trentin e Colbrelli saranno sicuramente li a giocarsi la corsa insieme a Peter Sagan, Jasper Stuyven e Greg Van Avermaet. Occhio però agli sprinter puri che se portati alla volata potrebbero dire la loro: Nizzolo, Philipsen, Merlier e Caleb Ewan i nomi più gettonati.

Lo scorso anno si impose Mads Pedersen davanti e Turgis e Pidcock, per un podio un pò a sopresa.

Dove vedere Kuurne-Brussel-Kuurne 2022, streaming e diretta TV

La corsa si disputa domenica 27 Febbraio con arrivo previsto intorno alle 17:00. Non sarà trasmessa in diretta TV e neppure su piattaforme streaming. Sarà comunque possibile seguire la diretta testuale su ProCyclingStats e sul sito ufficiale della manifestazione disponibile in linua inglese e francese www.kuurne-brussel-kuurne.be