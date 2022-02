Dove vedere Tour de la Provence: streaming e diretta TV in chiaro?

Da giovedi 10 a Domenica 13 Febbraio va in scena il Tour de la Provence edizione 2022, dopo un breve focus sulla corsa vediamo dove vedere la breve gara a tappe transalpina.

Il Tour de la Provence è un tradizionale appuntamento di inizio stagione, ottimo per tutti i corridori perchè presenta un percorso misto in cui ogni tipologia di atleta può confrontarsi con quelli che sono i suoi terreni ideali e quelli invece che richiedono un maggiore sacrificio. Quest’anno la corsa si articolerà su quattro tappe che saranno anche l’occasione per vedere nuovamente all’opera il Campione de Mondo Julian Alaphilippe.

La startlist però include altri nomi di spicco come il campione olimpico Carapaz e il nostro Filippo Ganna che punterà alla vittoria nella prima tappa, una cronometro di circa 7 chilometri. Molto attesi anche Nairo Quintana e i nostri Viviani e Ballerini. Il primo in crescita dopo la Valenciana e il secondo già vincente qui lo scorso anno.

Dove vedere Tour de la Provence: le tappe

10/02 Prologue | Berre-l’Étang – Berre-l’Étang (7.1k)

11/02 Stage 1 | Istres – Les Saintes-Maries-de-la-Mer (151.8k)

12/02 Stage 2 | Arles – Manosque (180.6k)

13/02 Stage 3 | Manosque – Montagne de Lure (166.1k)

Il Tour de la Provence verrà trasmesso in esclusiva su Eurosport Player. Il live streaming sarà attivo tutti i giorni dalle 13:30 con tanti contenuti esclusivi e senza pubblicità.