Volta Valenciana, Nibali scalda i motori per il Giro

Al via la Volta Valenciana che coincide con il ritorno in gara di Vincenzo Nibali. Lo squalo dello stretto inizia a mettere nelle gambe i primi chilometri, che dovrebbero portarlo alla massima condizione in maggio quando sarà lui il capitano dell’Astana.

Il clima mite e il percorso mosso di queste cinque tappe in terra spagnola sono l’ideale per vedere all’opera il messinese. Su di lui è forte l’attesa di tutto il movimento ciclistico italiano, sempre alla ricerca di un leader per le corse a tappe, anche dopo l’addio alle gare di Fabio Aru, che del siciliano avrebbe dovuto essere il successore.

Il ritorno di Nibali all’Astana è stato fortemente voluto da Martinelli, storico DS dello stesso Nibali ai tempi del fantastico tris Vuelta, Giro, Tour del 2010, 2013 e 2014. Martinelli ha convinto Vinokourov a riportare Nibali in Kazakistan perchè è convinto che lo squalo possa essere ancora un corridore in grado di inventare azioni importanti e che possono scompigliare i piani tattici avversari. Inoltre sarà un vero e proprio punto di riferimento per tutti i suoi compagni di squadra.

Volta Valenciana, c’è anche Nibali. Ecco le tappe.

Tappa 1: Les Alqueries – Torralba del Pinar (166,7 km)

Tappa 2: Bétera – Torrent (172,1 km)

Tappa 3: Alicante – Alto de Las Antenas del Maigmo Tibi (156,3 km)

Tappa 4: Orihuela – Torrevieja (193,1 km)

Tappa 5: Paterna – Valencia (92 km)