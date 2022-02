Dove vedere Volta ao Algarve: streaming, diretta TV gratis, favoriti.

Dal 16 al 20 Febbraio 2022 va in scena la 48° edizione della Volta ao Algarve, prima di scoprire dove vedere la breve corsa a tappe portoghese, ecco un pò di news sulla competizione.

Cinque giorni di gare nel sud del Portogallo che sanciranno il ritorno alle competizioni di alcuni big. Sarà il battesimo nel 2022 per Geraint Thomas della Ineos e per David Gaudu della Groupama, tra i più attesi di questa nuova stagione, come alternative ai soliti dominatori Pogacar e Roglic. Anche per Tim Merlier della Alpecin sarà la prima corsa stagionale qui in Portogallo. Cerca conferme Remco Evenepoel dopo il buon esordio alla Volta Valenciana.

Dove vedere Volta ao Algarve

La Volta ao Algarve 2022 verrà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e su Eurosport Player, mentre non è prevista copertura televisiva.

Sarà possibile seguire la diretta testuale su Pro Cycling Stats e su OA Sport.

Le tappe e i favoriti

Portimao – Lagos 199km Albufeira – Foia 182km Almodovar – Faro 209km Vila Real de Santo Antonio – Tavira 32km (ITT) Lagoa – Malhao 173km

I favoriti:

Evenepoel Remco ***

Thomas Geraint **

Gaudu David **

Izaguirre Ion *

Interessante sarà anche la lotta tra velocisti della nuova generazione come Tim Merlier, Ethan Heyter della Ineos e Fabio Jakobsen della Quick-Step.