Volta Valenciana, Evenepoel e Vlasov già super, Nibali arranca

Le prime tre tappe della Volta Valenciana hanno mostrato i giovani Remco Evenepoel e Aleksandr Vlasov già in ottima condizione e capaci di andare entrambi a conquistare una tappa (la prima il belga e la terza il russo) in solitaria. Ancora un pò imballato invece Vincenzo Nibali.

Quello che ha impressionato nonostante siamo soltanto alle prime corse stagionali è il ritmo tenuto in questi primi giorni di gara, con medie elevate e tempi di ascesa ai colli molto rapidi. Il percorso e il clima della Volta Valenciana hanno favorito attacchi e spettacolo, che i campioni sulla strada non hanno lesinato e che Vlasov ed Evenepoel hanno sfruttato al meglio

Il percorso mosso e ondulato ha comunque riservato un arrivo in volata il secondo giorno, che ha confermato di come l’incidente al Giro di Polonia di due anni fa sia ormai un brutto ricordo e nulla più per Fabio Jakobsen. Il velocista della Quick-Step non si è infatti lasciato sfuggire la possibilità di alzare le braccia al cielo, regolando un costante Molane e un redivivo Elia Viviani.

Volta Valenciana, Evenepoel e Vlasov già in forma. Nibali la strada è quella giusta

Questi primi giorni di corsa ci hanno mostrato un Vincenzo Nibali pimpante e sempre insieme ai migliori fino alle ultime ascese. Si sa di come lo squalo soffra salite corte e ripide, adatte a scattisti come Evenepoel e Valverde, ma c’è da stare sicuri che il lavoro svolto qui in Spagna sarà benzina per le prossime corse.