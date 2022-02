Ciclismo, dove vedere Vuelta a Murcia: streaming e diretta TV in chiaro?

La Vuelta a Murcia torna come nella passata edizione al format di corsa di un giorno, prima di scoprire dove vedere la gara un piccolo focus sulla competizione.

La corsa di 188 chilometri vedrà il suo arrivo a Cartagena dopo aver percorso il suo punto focale sull’Alto Collado Bermejo, denominato per l’occasione Cima Pantani, che porterà il gruppo a circa 1200 metri. Il Pirata vinse qui nel 1999 e la direzione di corsa ha voluto omaggiarlo in questo modo.

Molti saranno i big al via di questa corsa adatta a corridori veloci che però tengono anche in salita. L’ultima difficoltà altimetrica è a circa 20 chilometri dall’arrivo e si presta ad attacchi da lontano per chi vorrà evitare un arrivo in volata. Tra i nomi di rilievo ci sono Alejandro Valverde, Diego Ulissi e Brendon McNulty, ma saranno da tenere d’occhio anche gli spagnoli Izaguirre e Herrada.

Dove vedere Vuelta a Murcia: tributo a Pantani

Ecco dove vedere la Vuelta a Murcia: diretta su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche su Discovery +.

