Giro di Sicilia, programma, calendario e dichiarazioni

Il Giro di Sicilia prenderà il via dal 12 al 15 aprile e si svolgerà in quattro tappe. Il percorso si presenta variabile e adatto alle caratteristiche dei vari corridori che prenderanno il via alla corsa. Tra questi ci sarà anche il messinese Vincenzo Nibali che ha vinto la precedente edizione. Il Giro di Sicilia sarà da apripista al Giro d’Italia che inizierà un mese dopo e sarà un’importante vetrina per l’isola.

Questo il calendario delle tappe in programma:

Mar. 12/04/2022. Milazzo – Bagheria. 199 km.

Mer. 13/04/2022. Palma di Montechiaro – Caltanissetta. 152 km.

Montechiaro – Caltanissetta. 152 km. Gio. 14/04/2022. Realmonte – Piazza Armerina. 171 km.

Ven. 15/04/2022. Ragalna – Etna (Piano Provenzana) 140 km.

Giro di Sicilia, le dichiarazioni di Musumeci

Sul Giro di Sicilia si è espresso il presidente della Regione Musumeci chiosando: “Con il Giro di Sicilia e il Giro d’Italia, la prossima primavera sarà la stagione del grande ciclismo per la nostra Isola. Dopo la strepitosa vittoria di un siciliano, Nibali, e il successo di pubblico riscontrato l’anno scorso, siamo pronti per questa nuova edizione della competizione. Con grande determinazione il governo regionale ha voluto riportare in vita questa antica corsa, antesignana di quella nazionale, e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti: partecipazione, qualità degli atleti, ritorno di immagine, promozione turistica”.

Musumeci ha poi aggiunto: “Eventi sportivi come questo, infatti, sono una chiave per fare apprezzare la nostra regione in tutto il mondo, dare slancio all’economia regionale e a quella di decine di Comuni nei cui territori passerà la carovana del Giro, attrarre anche nuovi flussi turistici. In più, queste occasioni rappresentano un veicolo per incentivare la pratica sportiva di base, necessaria a contrastare fenomeni come l’obesità infantile, migliorare la salute della popolazione e contribuire alla formazione individuale delle nuove generazioni”. Non resta quindi che attendere il mese di aprile per godersi tutte le emozioni del Giro di Sicilia.