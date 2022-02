Il molecolare di Nibali risulta positivo. Smentiti i tamponi rapidi negativi. Il corridore ha ancora il Covid

Il molecolare di Nibali risulta positivo. Dunque il test ha smentito la negatività sancita dai due tamponi antigenici rapidi effettuati nella giornata di ieri. Il corridore messinese risulta quindi ancora positivo al Covid. A questo punto torna un clima di incertezza su quando lo Squalo dello Stretto potrà tornare in sella alla sua bicicletta per prendere parte alle corse in programma nel calendario della sua stagione ciclistica.

Il molecolare di Nibali risulta positivo. La situazione

Per il corridore messinese arriva una doccia fredda. Il test molecolare effettuato oggi, dà esito positivo smentendo i test rapidi effettuati nella giornata di ieri che avevano dato esito positivo. Sicuramente verrà ritardata la ripresa delle corse per il corridore. Quasi sicuramente il corridore non sarà al via al Ligueglia in programma il prossimo 2 marzo. A questo punto resta in discussione anche l’esordio stagionale il 7 marzo, quando è in programma la Tirreno-Adriatico.

Ora, Nibali dovrà aspettare altre 48 ore prima di effettuare un altro tampone in attesa di una tanto agognata negatività che darebbe il via libera allo Squalo dello Stretto per ritornare in sella alla sua bicicletta.

Non resta che augurare una pronta guarigione al corridore azzurro nella speranza di rivederlo presto a caccia di nuovi trofei.