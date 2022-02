Vincenzo Nibali torna negativo al Covid. La tanto attesa negatività è arrivata questa mattina con un nuovo tampone. Infatti, fino a ieri, lo Squalo dello Stretto era ancora leggermente positivo al Covid-10. Il corridore messinese può quindi tirare un sospiro di sollievo dopo una decina di giorni in cui ha dovuto dire stop alle corse e agli allenamenti. Ricordiamo infatti, che a causa del Covid, il corridore del team Astana ha dovuto rinunciare alla Vuelta a Andalucia Ruta del Sol.

Vincenzo Nibali torna negativo al Covid. Ecco quando tornerà alle corse

Sospiro di sollievo questa mattina per Vincenzo Nibali. Come ufficializza lo stesso team Kazako, Astana, il corridore siciliano è tornato negativo al Covid e potrà quindi riprendere parte alle corse. Resta però il dilemma di quando tornerà a correre. Al vaglio ci sono due date: mercoledì 2 marzo quando in programma ci sarà il Trofeo Laigueglia, oppure il 7 marzo quando si correrà la Tirreno-Adriatico.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire quali decisioni prenderanno in merito il corridore insieme al suo team. Ricordiamo infine, che il corridore in questa stagione sarà impiegato nel doppio appuntamento Giro d’Italia e Tour de France in programma tra la primavera e l’estate.