La sfortuna perseguita Nibali. Problema alle tonsille, Tirreno-Adriatico a rischio

La sfortuna perseguita Nibali. Il corridore ancora alle prese con il Covid-19, deve far fronte anche ad un altro problema di salute: la febbre come conseguenza di una infiammazione alle tonsille. Tutti questi problemi, ritardano il rientro alle corse dello Squalo dello Stretto che sicuramente salterà il 59° Trofeo Laigueglia, corsa in programma mercoledì 2. Tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi di Vincenzo Nibali, si domandano a questo punto, quando potranno rivedere in sella alla sua bicicletta il corridore del team kazako Astana.

La sfortuna perseguita Nibali. Quanto torna alle corse?

In tanti ormai si domandano quando tornerà Vincenzo Nibali alle corse di questa nuova stagione. Stando così le cose, molto probabilmente lo stesso dovrà saltare anche un’altra importante corsa, la Tirreno-Adriatico, in programma da lunedì 7 a domenica 13. Dopo queste date, le corse che si disputeranno sono la Milano-Torino in programma mercoledì 16 e la Milano-Sanremo in programma invece sabato 19. Per questi importanti appuntamenti, Nibali sarà guarito e ai nastri di partenza? Per scoprirlo, non resta che attendere lo scorrere del tempo e rivolgere al campione siciliano gli auguri di pronta guarigione. Ricordiamo che la Milano-Sanremo è uno degli obiettivi principali che il corridore ha messo nel mirino per la stagione ciclistica 2022.