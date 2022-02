Trentin risponde a Chris Froome sulle bici da crono

Trentin risponde a Chris Froome sul voler eliminare le bici da crono. Froome infatti abolirebbe la produzione delle bici da crono, in favore di quelle da strada. Ma tutto questo sarebbe davvero possibile?

Sono tanti i corridori che si sono espressi in merito. In un’intervista a CyclinNews, Trentin ha sottolineato: “Il punto di vista di Chris sull’allenamento in strada con la bici da crono è corretto però vorrei aggiungere che il problema non è dato dalle bici da crono ma dal traffico, dalla quantità di persone sulle strade che ci sono oggi. Anche le stradine di campagna possono essere pericolose, ma non perché hai una bici da cronometro, perché hai una bici. Non sei protetto se ti schianti con un auto e le persone sono sempre più ansiose nel dover sorpassare una bici senza alcun motivo”.

Trentin risponde a Chris Froome. Le dichiarazioni

Matteo Trentin ha poi proseguito la sua analisi specificando: “In realtà è un problema di come le persone sedute in macchina agiscono e pensano. Forse anche di come ragionano i ciclisti, condividere la strada deve essere una cosa più bella di quanto non lo sia ora. É questione di abitudine e cambiare la mente delle persone richiede molto tempo”.