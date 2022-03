Bredene Koksijde Classic 2022, la startlist: Merlier vuole il bis

Continua la stagione delle classiche del nord con la 20^ edizione della Bredene Koksijde Classic 2022, ecco la startlist della corsa belga categoria 1.Pro. Sarà l’occasione per vedere all’opera le ruote veloci che hanno preferito il Belgio alle due settimane di corse in Italia.

Al via ci sono nomi importanti come Tim Merlier della Alpecin e Pascal Ackermann della UAE. Occhio anche a Hugo Hofstetter e a Edvald Tiller, nomi nuovi ma in grande crescita.

Koksijde 2022, la startlist: anche la Bardiani al via

Ecco i corridori più importanti al via dell’edizione 2022 della classica belga che precede le grandi corse del pavé:

MERLIER Tim

ACKERMANN Pascal

HOFSTETTER Hugo

TILLER Rasmus

MEEUS Jordi

CAMPENAERTS Victor



ALLEGAERT Piet MOZZATO Luca Leggi anche: Bari-Juve Stabia streaming gratis Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C VAN DER HOORN Taco https://www.youtube.com/watch?v=hKDIJBsPLGI WALSCHEID MaxALLEGAERT Piet