Dove vedere Dwars door Vlaanderen 2022: streaming e diretta TV Eurosport o Rai Sport?

Mercoledi 30 Marzo è in programma la Dwars Door Vlaanderen (Attraverso le Fiandre) edizione 2022, ultimo appuntamento prima del Giro delle Fiandre in programma domenica, scopriamo dove vedere la corsa. 184 chilometri con partenza da Roeselare e arrivo a Waregem, per la prima gara del panorama settimanale delle corse ciclistiche di un certo livello.

Dwars door Vlaanderen 2022, il percorso: muri e pavé attraverso le Fiandre

Una corsa che serve a riscaldare i motori prima del vero appuntamento di domenica con il Giro delle Fiandre. Si tratta in ogni caso di una gara inserita nel panorama World Tour. Tredici muri e otto tratti in pavé rendono selettivo il percorso ma non impossibile. Si tratta di un arrivo ideale per corridori veloci e resistenti. Favorito d’obbligo Mathieu Van der Poel, ma occhio anche a Philipsen e Trentin. Pogacar si testa su questi terreni per capire se domenica potrà essere protagonista.

Dove vedere Dwars door Vlaanderen in streaming e TV

La corsa ciclistica belga Dwars door Vlaanderen sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 14.30. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Gli highligts dell’edizione 2021