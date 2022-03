Dove vedere E3 Saxo Bank Classic 2022: diretta TV e streaming?

Continua la settimana delle grandi classiche del Belgio e dopo il De Panne 2022 ecco dove vedere E3 Saxo Bank Classic 2022. La corsa con partenza e arrivo da Harelbeke è un succoso antipasto al Giro delle Fiandre in programma il 3 Aprile. I corridori infatti dovranno superare diversi tratti i pavé e qualcuno dei terribili muri che caratterizzano la suggestiva classica monumento delle Fiandre.

Katteberg, Kanarieberg, Taaienberg, Eikenberg, Paterberg e Tiegemberg sono solo alcune delle grandi difficoltà che i ciclisti dovranno affrontare. Lo scorso anno trionfò Kasper Asgreen dopo uno stop di una stagione a causa del covid-19.

Via alle classiche del pavè, ecco dove vedere E3 Saxo Bank Classic 2022

L’arrivo della gara è previsto per le ore 16:30 del 25 marzo. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV a partire dalle ore 14:30 su Eurosport 2, come molte altre corse del ciclismo in TV.

La gara verrà trasmessa anche in streaming sempre dalla stessa ora su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, DAZN, NowTV .

I favoriti:

VAN AERT Wout

MOHORIČ Matej



KÜNG Stefan STUYVEN Jasper VAN BAARLE Dylan

KRISTOFF Alexander SAGAN PeterKRISTOFF Alexander ASGREEN KasperKÜNG Stefan