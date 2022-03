Geraint Thomas svela il suo obiettivo stagionale

Geraint Thomas svela il suo obiettivo in vista di questa nuova stagione che ha preso il via ormai da pochi mesi. In un’intervista rilasciata a SpazioCiclismo, non ha negato che il suo obiettivo principale sarà il Tour de France. Al riguardo ha spiegato: “Io cerco solo di migliorare la mia condizione. Sono fiducioso di arrivare con la forma giusta al Tour, che è il grosso obiettivo della stagione. Ci sono molti obiettivi prima, ma al momento penso solo a fare del mio meglio qui, per me e per il team”.

Geraint Thomas svela il suo obiettivo. Le dichiarazioni



Geraint Thomas si è soffermato anche sulla condizione di Bernal: “Si cerca sempre di fare il proprio meglio, senza pensare a cosa succeda intorno. Di certo perdere il nostro leader non è la situazione migliore, ma almeno sta bene ora e sta recuperando bene. Questa è la cosa più importante”. In ogni caso, anche Thomas è alla ricerca della forma migliore per il proseguo della stagione ciclistica. Infatti, anche la sua preparazione ha subito gli influssi del Covid, avuto negli scorsi mesi, che ha rallentato la sua preparazione.

Non resta quindi che attendere le prossime corse per vedere come se la caverà su strada il corridore del team Ineos.