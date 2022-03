Tom Pidcock rinnova il contratto. Le dichiarazioni

Tom Pidcock rinnova il contratto con l’Ineos Grenadiers fino al 2027. Il corridore ha commentato così il rinnovo: “La Ineos è la squadra giusta per me. In questi anni è diventata la mia casa ed è incredibile quando pensi che sono cresciuto sognando di poterne fare parte. Avere la fiducia della squadra e dello sponsor è una sensazione fantastica. Con la qualità dello staff e di corridori che ho incontrato e con cui corro, è stato chiaro sin dall’inizio che non c’è posta squadra migliore per me nella quale trascorrere i prossimi cinque anni della mia carriera. Qui mi hanno sempre sostenuto in tutte le discipline nelle quali corro. Non avrei potuto chiedere sostegno migliore nel mio inseguire l’oro olimpico in MTB e il titolo mondiale nel ciclocross. Per i miei obiettivi futuri, ovvero le Monumento, titoli mondiali e un giorno un grande giro, questo è indubbiamente il posto migliore in cui essere”.

Tom Pidcock rinnova il contratto. Le parole di Dave Brailsford

Dave Brailsford ha commentato, come riportato da Cyclingpro, con entusiasmo il rinnovo: “Tom è un talento incredibile, ma quel che lo fa emergere ancora di più è la sua versatilità. Già campione olimpico, campione del mondo e capace di vincere su strada, fa parte di quella nuova generazione di corridore che sono cresciuti mischiando le discipline e animando le corse. Ammiro i valori che porta in corsa, che si integrano perfettamente con quelli del team. Giovane, tranquillo e divertente, sa anche essere determinato e dà sempre tutto in bici”.