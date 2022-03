Fabio Aru sarà presente al Granfondo Sestriere. Le dichiarazioni

Fabio Aru sarà presente al Granfondo Sestriere nel ruolo di Ambassador. L’evento è in programma nel week-end del 25-26 giugno. Fabio conosce bene il Sestriere perchè per diverso tempo è stata anche la location dei suoi allenamenti. Ora però quel cerchio si è chiuso e si è aperto un nuovo ciclo, con un ruolo diverso, ma come dice lui stesso “di nuovo tra la gente”. Ricordiamo infatti che il corridore sardo ha dato l’addio al professionismo dopo aver corso la scorsa edizione della Vuelta di Spagna.

Fabio Aru ha rilasciato un’intervista a Tuttosport spiegando la sua nuova vita: “Questa mia nuova vita mi permette di prendere parte a manifestazione diverse, rispetto a quelle a cui ero abituato. Mi sono avvicinato a eventi amatoriali e ho capito ancora di più quanto il ciclismo professionistico deve a questi eventi e alle persone che vi partecipano sia in termini economici, ma soprattutto per le emozioni che provi quando sali in sella a una bici. E continui a farlo, giorno dopo giorno”.

Non resta quindi che attendere ancora qualche mese per vedere ancora una volta il Cavaliere dei Quattro Mori in ambito ciclistico, anche se oramai con un ruolo differente.