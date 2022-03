Tom Dumoulin non è in forma. Il corridore rivede gli obiettivi col team

Tom Dumoulin non è in forma. La sua condizione fisica è lontana da quella dei tempi d’oro, ragion per cui il corridore in accordo col suo team, la Jumbo Visma, hanno deciso di rivedere gli obiettivi in vista del Giro d’Italia. Tom non ha avuto un buon inizio di stagione a causa del Covid e non ultimo, il corridore si è ritirato a causa di un problema intestinale alla Volta a Catalunya.

Tom Dumoulin non è in forma. Parla il direttore sportivo

Il direttore sportivo della Jumbo Visma Marc Reef ha rilasciato un’intervista a CyclingWeekly spiegando la situazione di Dumouline: “Ha vinto il Giro nel 2017, è salito sul podio di Giro e Tour l’anno successivo, ma poi ha avuto anni difficili. Dire che andrà alla corsa rosa per vincere è sbagliato. Proverà a fare classifica, ma non sappiamo dove potrà arrivare. Certo non abbiamo in mente il successo finale. Noi faremo il possibile per metterlo nelle condizioni migliori, lavoreremo duro, lui per primo. Poi si tirerà un bilancio. Semplicemente non è in forma”.

Non resta quindi che attendere la partenza del Giro d’Italia per scoprire come si comporterà in corsa Tom Dumoulin e quale sarà la sua condizione fisica nei primi giorni della corsa rosa.