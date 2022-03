Wout Van Aert non sta bene. Giro delle Fiandre a rischio

Wout Van Aert non sta bene e la sua partecipazione al Giro delle Fiandre è altamente a rischio. La sua squadra, la Jumbo Visma ha già comunicato che il corridore non prenderà parte alla ricognizione e che quindi la sua partecipazione alla corsa in programma domenica 3 aprile è improbabile.

Wout Van Aert non sta bene. Parla il direttore sportivo

A dar la comunicazione che il corridore non sta molto bene è stato il direttore sportivo Grischa Niermann. Al riguardo ha affermato: “Wout Van Aert non si sente bene, quindi non parteciperà oggi alla ricognizione. La sua partecipazione al Giro delle Fiandre è improbabile. Probabilmente domani ne sapremo di più”.

Il direttore sportivo ha altresì aggiunto: “Se non dovesse esserci, dovremo fare nuovi piani per questa corsa. Sarà ovviamente un brutto colpo, perché non possiamo sostituirlo. Abbiamo comunque una squadra in ottima forma e in particolare due corridori come Ties Benoot e Christophe Laporte, che hanno mostrato di poter essere con i migliori . La corsa in quel caso cambierà molto, anche per i nostri rivali, ma partiremmo comunque con l’obiettivo di vincere”.

Non resta quindi che attendere la giornata di domani per comprendere quali saranno le decisioni del corridore prese insieme al suo team, in vista del Giro delle Fiandre.