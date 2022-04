Ciclismo, Ranking UCI di Aprile, Nibali dietro Aru, Pogacar al Comando. La Top Ten

Ciclismo, il Ranking UCI aggiornato al 19 aprile vede importanti cambiamenti. La classifica viene aggiornata di settimana in settimana e vede Pogacar saldamente al comando, mentre Sonny Colbrelli è uscito dalla top ten. Al momento si trova infatti al 13esimo posto vista anche l’impossibilità, (ha avuto un arresto cardiaco il mese scorso), di difendere il titolo alla Parigi-Roubaix. Pogacar invece, ha 1913 punti in più rispetto a Roglic. Per quel che riguarda invece gli altri azzurri, da segnalare la perdita di qualche posizionamento di Vincenzo Nibali che dopo la mancata vittoria al Giro di Sicilia, si trova alle spalle di Fabio Aru al 266 posto.

Gli italiani miglior posizionati, dopo Colbrelli, nelle prime 100 posizioni sono: Damiano Caruso (25), Diego Ulissi (27), Matteo Trentin (44), Fausto Masnada (46), Giacomo Nizzolo (49), Filippo Ganna (55), Alessandro Covi (62), Lorenzo Rota (78), Elia Viviani (82), Andrea Pasqualon (95).

Non resta che attendere la prossima settimana per vedere come cambierà il Ranking.

Ciclismo, Ranking UCI. La Top Ten

Ecco la top ten del Ranking UCI, dove troviamo in prima posizione Pogacar che è saldamente al comando:

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.733

2. Primoz Roglic (Slovenia) 3.820

3. Wout van Aert (Belgio) 3.201

4. Matej Mohoric (Slovenia) 2.855

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2.768,67

6. Remco Evenepoel (Belgio) 2.640

7. Richard Carapaz (Ecuador) 2.477

8. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.219

9. Stefan Kueng (Svizzera) 2.174

10. Joao Almeida (Portogallo) 2.126