Come sta Alaphilippe dopo la terribile caduta? Gli aggiornamenti

Come sta Alaphilippe dopo la terribile caduta? Il corridore se l’è vista davvero brutta durante la Liegi. Costretto a ritirarsi anzitempo per una caduta che ha coinvolto gran parte del gruppo, il corridore trasportato subito in ospedale, da un’ambulanza, è stato immediatamente ricoverato.

Come sta Alaphilippe? La situazione

La caduta del corridore durante la Liegi-Bastogne-Liegi, è stata molto brutta. Infatti, Alaphilippe è scivolato giù nel fossato dove poi ha sbattuto fortemente anche la schiena contro un albero. Da segnalare il bel gesto di Romain Bardet che si è disinteressato della corsa per prestare un immediato primo soccorso al connazionale e chiamare altri soccorsi medici. Anche lui era coinvolto nella caduta che ha riguardato un folto gruppo di corridori.

Alaphilippe al momento si trova sotto osservazione medica e nella notte appena trascorsa, è arrivato il primo bollettino medico. I medici parlano di fratture di due costole e della scapola. Inoltre il corridore ha un emopneumotorace, ossia del versamento di sangue nel cavo pleurico.

Ora non resta che attendere i prossimi aggiornamenti medici sulle condizioni di salute del corridore. Ad Alaphilippe, tanti auguri di una pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua bici, alla ricerca di nuovi traguardi da conquistare.