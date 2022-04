Dove vedere Giro dei Paesi Baschi 2022: diretta TV e streaming, RAI o Eurosport?

Da lunedi 4 Aprile scatta il Giro dei Paesi Baschi – Itzulia Basqua Country con la prima tappa a cronometro sul circuito di Hondarribia, ecco dove vedere la corsa in diretta TV e streaming.

Un appuntamento che spezza il panorama delle classiche del nord e che attira i migliori scalatori del panorama mondiale. Al via ci sarà infatti il vincitore della scorsa edizione, lo sloveno della Jumbo Primoz Roglic, già vincitore quest’anno della Parigi-Nizza. Il Giro dei Paesi Baschi è l’apertura di un’altra settimana di grande ciclismo in TV che culminerà con l’Amstel Gold Race in programma domenica 10 Aprile.

A contendere a Roglic il basco da esibire sul podio ci saranno tra gli altri il campione del mondo Julien Alaphilippe, non partente al Giro delle Fiandre e concentrato a ritrovare la migliore condizione possibile.

Altri sicuri protagonisti saranno Remco Evenepoel, Adam Yates e David Gaudu, tutti intenti a conquistare almeno il podio nella classifica generale.

A cacciare le tappe sarà presente anche il nostro Diego Ulissi, che mostra una condizione crescente dopo le ultime corse disputate.

Giro dei Paesi Baschi, dove vedere tutte le 6 tappe della corsa

Il Giro dei Paesi Baschi sarà trasmesso in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.30. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Eurosport 1 trasmetterà la replica alle ore 18:30 mentre su Eurosport 2 sarà possibile seguire nuovamente la gara dalle ore 21:30. Non è prevista la trasmissione sulle reti RAI.