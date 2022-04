Dove vedere Giro della Turchia: streaming e diretta TV, Rai Sport o Eurosport?

Ecco dove vedere il Giro della Turchia – Presidential Cycling Tour of Türkiye in programma dal 10 al 17 Aprile 2022. Si tratta di una breve corsa a tappa che arricchisce il panorama settimanale delle corse che saranno trasmesse in TV. Piccolo tour con tappe mai scontate e che prevedono anche due arrivi in quota, la quarta tappa a Manisa e la settima a Tekirdag.

La contemporaneità con l’Amstel Gold Race riduce sicuramente la partecipazione di corridori di altissimo livello anche se la startlist comprende nomi molto interessanti. Il favorito d’obbligo è il ritrovato colombiano Nairo Quintana della Arkea Samsic. Nutrito anche il gruppo dei velocisti con Caleb Ewan, Van Poppel, Dainese e Bouhanni che si giocheranno gli sprint.

Giro della Turchia, ecco dove vedere le otto tappe del Tour del Presidente

Giro della Turchia sarà trasmesso in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00.

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione dell’evento da parte delle reti RAI e Rai Sport uno e due.