Ciclismo oggi in TV. Giro dei Paesi Baschi nella settimana dell’Amstel

Questa settimana il focus si divide tra le classiche del nord europa e il Giro dei Paesi Baschi che inizia proprio oggi da Hondarribia. L’evento clou sarà poi l’Amstel Gold Race in programma domenica.

Tutto il meglio del ciclismo oggi in TV



La settimana inizia subito con l’Itzulia Basque Country (Giro dei Paesi Baschi) che si disputerà dal 4 al 9 Aprile. Al via Roglic, Adam Yates ed Evenepoel che presumibilmente si giocheranno la generale. Molto attesi anche Alaphilippe, Vlasov e Mas, oltre al nostro Diego Ulissi in netta ripresa. La corsa sarà trasmessa da Eurosport, disponibile sulla piattaforma DAZN (Attiva ora).

Mercoledi 6 Aprile va in scena il festival degli sprinter di Scheldeprijs con Merlier, Kristoff, Ackermann e Jakobsen grandi favoriti. Anche questa corsa potrà essere seguita su Eurosport 2.

Appuntamento minore ma comunque molto atteso è il Giro di Turchia – Presidential Cycling che si disputerà dal 10 al 17 Aprile. Il grande favorito è Nairo Quintana e molto atteso è il ritorno di Chris Froome alle competizioni. Anche questa corsa rientra nel palinsesto di Eurosport.

L’appuntamento finale di domenica 10 aprile è anche quello più atteso. L’Amstel Gold Race segna l’inizio delle classiche delle Ardenne e ha in Mathieu Van Der Poel il suo grande favorito. C’è ansia per le condizioni di Van Aert positivo al Covid.

Eurosport trasmetterà la diretta a partire dalle ore 14:30.

