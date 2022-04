Dove vedere la Freccia Vallone: diretta TV e streaming

Mercoledi 20 Aprile va in scena la seconda prova del trittico delle Ardenne, ecco dove vedere in diretta TV e streaming la Freccia Vallone edizione 2022. La corsa avrà il suo epilogo come al solito sul terribile Muro di Huy che sarà affrontato per un totale di tre volte durante i 202 chilometri totali della corsa.

Favorito numero 1 lo sloveno Tadej Pogacar della UAE che sarà supportato dal nostro Diego Ulissi (in foto) e che non avrà quello che sarebbe stato lo sfidante principale: Primoz Roglic non sarà infatti al via per i problemi al ginocchio accusati nei giorni precedenti.

L’altro favorito d’obbligo è Julien Alaphilippe, già vincitore tre volte sul muro. A coadiuvare il campione del mondo ci sarà Remco Evenepoel. Al via anche il vero Re della corsa Alejandro Valverde, che a quasi 42 anni cerca un impresa che sarebbe da guinness dei primati.

Freccia Vallone, ecco dove vedere la scalata al terribile Muro di Huy

La Freccia Vallone sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 13.00.



L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.