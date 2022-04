Furto alla Bardiani. Rubate 18 biciclette. L’appello del team

Furto alla Bardiani. L’evento è avvenuto nella scorsa notte dove sono state sottratte ben 18 biciclette, telai, gruppi, selle e coppie di ruote. Non solo, il furto ha riguardato anche diverso materiale tecnico. I ladri hanno eluso gli antifurti riuscendo ad entrare nel magazzino del team che si trova a Cavriago. Per il team si tratta di un ingente danno a livello sia economico che logistico. Come andrà a finire la situazione al riguardo?

Furto alla Bardiani. L’appello del team

Il team della Bardiani ha subito un mega furto di biciclette nel cuore della notte. Il team ha voluto lanciare un appello: “Se qualcuno dovesse avvistarle è pregato di contattare il team o le autorità”. Per quel che riguarda le caratteristiche, si tratta di biciclette Cipollini Dolomia e Cipollini AdOne, di colore bianca con inserti verdi, dotate di ruote Deda Elementi, Selle SMP, e gruppo Sram. La tecnologica di cui sono dotate le bici, permettono agli atleti della Bardiani-CSF-Faizanè di avere il 26% di vibrazioni in meno rispetto agli altri corridori.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprire se il team Bardiani riuscirà a riavere indietro le proprie bici e tutto il restante materiale che è stato sottratto dal magazzino.