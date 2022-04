Parigi-Roubaix, dove vederla in diretta tv e streaming

Parigi-Roubaix, la classica tanto attesa si correrà domani, domenica 17 aprile. La corsa maschile si correrà dunque un giorno dopo quella femminile che è invece in programma oggi, sabato 16 aprile. I corridori dovranno affrontare un percorso di 257,2 km. La partenza è prevista da Compiégne alle 11.15, mentre l’arrivo è previsto a Roubaix tra le 17.06 e le ore 17.41.

Parigi-Roubaix, come seguirla in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire la Parigi-Roubaix in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, l’evento verrà trasmesso in chiaro su RaiSport a partire dalle ore 12.55. Il collegamento si sposterà poi su Rai 2 a partire dalle 15.40 per la fase finale della corsa. Possibilità di seguire l’evento in diretta anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 10.30. Ricordiamo però che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità inoltre per gli utenti, di seguire la corsa in diretta streaming video. In questo caso, sarà possibile collegarsi sulle piattaforme RaiPlay a partire sempre dalle 12.55 e su Eurosport Player, dalle ore 10.30.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa per gustarsi tutte le emozioni dell’evento ciclistico chilometro dopo chilometro. Chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo finale?