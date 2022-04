Van Aert correrà la Roubaix. La squadra spiega: “Il cuore di Wout è a posto”

Van Aert correrà la Roubaix in programma domenica 17 aprile. Il corridore dopo i problemi di salute, sarà regolarmente al via. Non avrà la forma migliore, ma potrà partecipare alla corsa. Il team ha fatto sapere che sarà al via anche alla Liegi-Bastogne-Liegi, in programma il prossimo 24 aprile.

Van Aert correrà la Roubaix. Le dichiarazioni

Wout parteciperà ufficialmente alla Parigi-Roubaix, in programma questa domenica. Al riguardo Merijn Zeeman della Jumbo Visma ha affermato come riportato da quibicisport: “Lo staff medico ha un ruolo importante in questo ed è determinante per salvaguardare i nostri atleti. Wout lo abbiamo seguito molto da vicino insieme. Un medico ha visitato Wout per quattro giorni per monitorare le risposte del suo fisico allo sforzo degli allenamenti. Ha anche svolto esami molto approfonditi prima di riprendere la preparazione. All’inizio di questa settimana, lo staff medico ha dato il via libera: può fare sforzi ai massimi livelli sportivi”.

Il team ha poi sottolineato: “Tra l’altro, è stato verificato anche il cuore di Wout. La sua salute è completamente a posto. Ma dopo una settimana di isolamento, ovviamente, la forma migliore non è più possibile. La rincorsa ideale alla Roubaix è fallita”. Il corridore supporterà quindi la sua squadra formata da: Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Mick van Dijke, Timo Rosen.