Primoz Roglic rischia di saltare le Ardenne. Problemi al ginocchio. Le parole del corridore

Primoz Roglic rischia di saltare le Ardenne per via di alcuni problemi al ginocchio riscontrati durante il Giro dei Paesi Baschi. Per il corridore, nei prossimi giorni sono previsti una serie di esami per fare gli accertamenti sull’entità dell’infortunio. Il rischio è che possa saltare le Classiche delle Ardenne come la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, in programma rispettivamente il 20 e 24 aprile.

Primoz Roglic rischia di saltare le Ardenne. Le dichiarazioni

Il corridore ha parlato a CyclingWeek dei suoi fastidi al ginocchio spiegando: “Avevo già alcuni problemi prima di arrivare qui. Dobbiamo fare dei controlli accurati perché in settimana questo problema che ho al muscolo dietro il ginocchio non è migliorato. E questa non è stata certo una settimana riposante. Dobbiamo capire cosa sia per trattarlo nel migliore dei modi e non avere nuovi problemi”.

Roglic ha inoltre aggiunto sulla sua prestazione al Giro dei Paesi Baschi: “Semplicemente non avevo abbastanza gambe per seguire i migliori nel finale. Sono stati giorni difficili. Ho dato tutto in questa settimana”.

Non resta quindi che attendere i prossimi giorni, quando verranno effettuati gli esami di rito, per capire quali sono le reali condizioni del corridore e capire se potrà essere al via alle prossime corse in programma nel mese di aprile.