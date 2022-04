Van den Spiegel ricoverato per problemi cardiaci. Le dichiarazioni

Van den Spiegel ricoverato per problemi cardiaci. Il corridore ha coaguli di sangue e problemi cardiaci. A dare la comunicazione è lo stesso CEO di Flanders Classics che ha pubblicato una storia su Instagram. Al riguardo si legge: “Non me l’aspettavo. Ho coaguli di sangue e liquido nei polmoni, insieme ad alcuni problemi al cuore. Senza dubbio starò di nuovo bene presto, ma ora tolgo il piede dall’acceleratore”.

Van den Spiegel ricoverato per problemi cardiaci

Van den Spiegel è l’ennesimo sportivo di una lunga lista, che sta affrontando dei problemi di salute. Il Ceo di Flanders Classics ha organizzato diverse corse, tra cui anche il Giro di Fiandre. Lo stesso Spiegel ha rassicurato tutti che tornerà presto di nuovo in forma. Nella sua carriera vanta numerosi trionfi anche come cestista.

Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione anche a Van den Spiegel nella speranza di rivederlo presto di nuovo alle redini della sua attività. Intanto, sempre più team stanno raccogliendo i dati per comprendere cosa sta accadendo soprattutto nel mondo del ciclismo, dilaniato da tante defezioni a causa di problemi di salute di vario genere. Ricordiamo che tra tre giorni si correrà la tanto attesa Parigi-Roubaix con ancora tante incognite su diversi corridori.