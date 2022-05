Alaphilippe racconta il suo status di salute dopo l’incidente. Il messaggio per i tifosi

Alaphilippe racconta il suo status di salute e come procede il suo recupero fisico. Il corridore dopo il brutto incidente alla Liegi-Bastogne-Liegi ha raccontato tramite i suoi profili social: “Dopo qualche giorno con la mia famiglia, avrei il piacere di aggiornarvi sulle mie condizioni. Il mio recupero procede bene e il dolore si riduce lentamente, ma in maniera consistente. Il respiro migliora e la mia salute sta andando nella giusta direzione”.

Alaphilippe racconta il suo status di salute. Le dichiarazioni

Sul possibile ritorno alle corse, il corridore ha spiegato: ““I prossimi controlli medici decideranno come sarà il resto della mia stagione. Sono già molto motivato per quello che sta per arrivare e non vedo l’ora di vedermi di nuovo per strada. Per il momento sto provando a godermi il più possibile il tempo con la mia famiglia”. Alaphilippe ha mandato un messaggio di ringraziamento anche ai suoi tifosi dicendo: “Spero che questa brutta caduta sia presto solamente un ricordo spiacevole. Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi dieci giorni: mi hanno molto toccato”.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per rivedere Alaphilippe in sella alla sua bicicletta alla ricerca di nuovi trofei da mettere nella propria bacheca.