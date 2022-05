Almeida positivo al Covid, lascia il Giro d’Italia. Le parole del team

Almeida positivo al Covid è costretto al ritiro al Giro d’Italia 2022. Il corridore era quarto nella classifica generale e questa mattina non ha preso il via alla 18esima tappa della corsa rosa. Il caso di Almeida non è il primo di quest’evento ciclistico, ma il secondo. Infatti, negli scorsi giorni, è risultato positivo il corridore Caicedo costretto quindi anche lui ad abbandonare la corsa.

Almeida positivo al Covid. Negativi i compagni di squadra

Il corridore aveva evidenziato nelle difficoltà durante la tappa di ieri, probabilmente già debilitato dal virus. La sua positività l’ha costretto quindi al ritiro e ci saranno dei cambiamenti nella classifica generale per via dei vari ritiri dei corridori in questi giorni. I suoi compagni di squadra invece, sono risultati tutti negativi e hanno così potuto proseguire la corsa che sta giungendo alle battute finali di queste tre intense settimane.

Il team principal Mauro Gianetti ha dichiarato come riportato da Tuttosport: “È inutile dire che siamo profondamente dispiaciuti perchè Joao e il team a supporto, stavano facendo un’ottima prova. I nostri obiettivi erano il podio del Giro e la maglia bianca di migliore giovane ed eravamo in lotta per conquistarli entrambi. È una brutta tegola, ma questa è la realtà che viviamo tutti i giorni da due anni. Dobbiamo accettarlo e guardare avanti. Ora la cosa più importante è che Joao si riprenda al più presto”.