Ciclismo, un altro corridore si ritira a fine stagione? Il punto

Ciclismo, un altro corridore si ritira a fine stagione? Siamo a metà della stagione ciclistica 2022 e sono già tre i corridori che hanno annunciato che questa sarà la loro ultima stagione. Si tratta di Philippe Gilbert, Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. Ma non è da escludere che a questi se ne possa aggiungere un altro nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Chris Froome, ormai lontano dalla forma fisica degli anni d’oro e con il sogno iridato di conquistare il suo quinto Tour de France. Secondo alcune indiscrezioni, il corridore potrebbe annunciare il suo ritiro al termine del prossimo Tour de France.

Froome prenderà il via al Giro del Delfinato il prossimo 5 giugno e proverà a conquistare la qualificazione da parte del suo team per il Tour de France in partenza proprio nel mese di luglio. Secondo quanto riporta Beppe Conti, se Chris Froome non dovesse riuscire ad ottenerla: “probabilmente annuncerà l’addio al ciclismo perché non riesce a ritrovarsi dopo il grave incidente”. Certo, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, quindi non resta che attendere le prossime settimane per capire il corridore Chris Froome riuscirà a regalarci un vero e proprio colpo di scena con un gran Delfinato e chissà una bella vittoria rigenerativa al Tour de France.