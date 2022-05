Dove vedere 4 Jours de Dunkerque: diretta TV e streaming

Nella settimana che porta alla partenza del Giro d’Italia ecco dove vedere la 4 Jours de Dunkerque in diretta TV e streaming. La breve corsa a tappe francese categoria 2.pro arriva quest’anno alla sua 66^ edizione dopo due anni di stop forzato a causa del Covid.

Una corsa con un percorso interessante che alterna arrivi adatti agli sprinter e altri invece più duri dove la capacità di resistenza nei brevi strappi potrà fare la differenza. Un totale di 6 tappe che si disputeranno dal 3 all’8 del mese di Maggio.

Tra i corridori più attesi segnaliamo l’eterno Philippe Gilbert apparso in crescendo di condizione nelle sue ultime uscite. Da tenere in grande considerazione anche Tim Wellens, Marc Sarreau e Hugo Hofstetter, tutti corridori in grado di vincere tappe e concorrere per la classifica generale.

4 Jours de Dunkerque, ecco dove vedere la corsa a tappe francese

Maggio

La 4 Jours de Dunkerque sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00



L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.