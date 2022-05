Dove vedere Giro di Norvegia: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro di Norvegia 2022, breve corsa a tappe contemporanea all’edizione numero 105 del Giro d’Italia. Un piccolo Tour che annovera sei frazioni da martedi 24 maggio fino a domenica 29 maggio. Sarà un tracciato variegato con un arrivo in salita e tutte tappe abbastanza mosse che privilegiano corridori veloci che tengono sui brevi strappi.

Eccolo nel dettaglio:

24.05 Bergen-Voss (173km)

25.05 Ulvik-Geilo (123km)

26.05 Gol-Stavsro (175km)

27.05 Hovden-Kristiansand (232km)

28.05 Flekkefjord-Sandnes (181km)

29.05 Stavanger-Stavanger (149km)

Giro di Norvegia 2022, ecco dove vedere la breve corsa a tappe norvegese

Sarà possibile seguire il Giro di Norvegia tutti i giorni dalle ore 16:30 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora

Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro in Italia e sulla Rai e RaiSport.

Molto attesi saranno i due padroni di casa norvegesi: l’esperto sprinter della Intermarché Wanty Aleksander Kristoff, che se fosse in grado di tenere nella tappa con arrivo in salita potrebbe diventare il candidato numero uno per il successo finale. Anche l’altro giovane e promettente corridore norvegese della Uno-X Tobias Johannessen è attesissimo a questa corsa dopo le ottime figure mostrate ad inizio stagione.

Alla fine però il favorito numero uno potrebbe essere Remco Evenepoel, sempre in grado di potersi inventare qualcosa nelle corse di una settimana.