Ecco dove vedere GP du Morbihan: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere GP Morbihan edizione 2022 in diretta TV e streaming. La classica francese con partenza e arrivo da Grand-Champ è inserita nel calendario UCI sotto la classificazione di corsa Pro.

Ha una startlist molto interessante e offre diverse interpretazioni del percorso che rendono il pronostico veramente aperto a tutto. Indubbiamente i nomi che stuzzicano maggiormente l’appetito ciclistico dei tifosi francesi sono quelli di Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni e Pascal Ackermann, tutti e tre velocisti di grande caratura.

Non sono però da trascurare corridori come Coquard, Capiot e Bonifazio che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria finale. Si tratta di una corsa parallela al Giro d’Italia 2022 ma che offre spunti e spettacolo. La campagna francese accompagna nel proprio splendore tutti i ciclisti al via della corsa di oggi.

GP du Morbihan, ecco dove vedere la classica francese di ciclismo

Sarà possibile seguire dalle ore 14:30 del 14 Maggio 2022 il GP du Morbihan su Eurosport. Il pacchetto DAZN offre la visione del canale.

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.