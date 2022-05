Girmay rassicura tutti con un messaggio. Piva: “Ha un ematoma che deve riassorbirsi”

Girmay rassicura tutti con un messaggio dopo l’incidente all’occhio di ieri col tappo dello spumante, durante il festeggiamento sul podio della vittoria di tappa.

Tramite un video pubblicato dalla sua squadra l’Intermarché-Qanty-Gobert ha affermato: “Grazie al mio team, grazie a tutti. Ieri è stato incredibile, la squadra ha fatto praticamente il 99%, sono molto contento di quello che hanno fatto. Ci siamo aiutati gli uni con gli altri. La vittoria non è merito mio, ma di tutta la squadra. E sono sicuro che arriveranno altre vittorie”.

Girmay rassicura tutti con un messaggio. Le dichiarazioni di Piva

Girmay ha rassicurato tutti dopo l’incidente chiosando sempre nel video: “Dopo il ricovero in ospedale ero un po’ triste per quello che è successo con la bottiglia. Oggi non prendo parte alla gara, l’occhio mi fa ancora un po’ male e abbiamo preferito lasciare la corsa”. Valerio Piva, direttore della squadra, ha spiegato a Quibicisport che Girmay ha un ematoma sotto la cornea che deve riassorbirsi. “La pressione dell’occhio aumenterebbe in corsa e potrebbe portare a delle conseguenze più gravi, quindi teniamo alla sua salute prima di tutto e non partirà. Seguirà una cura e poi si vedrà”.

Tanti auguri per una pronta guarigione al corridore Girmay.