Girmay si ritira dal Giro. Fatale il tappo della vittoria. La situazione

Girmay si ritira dal Giro d’Italia a causa di un incidente verificatosi durante la celebrazione della tappa conquistata ieri. Infatti, il corridore durante le celebrazioni ha stappato la bottiglia dello spumante, ma il tappo a tutta velocità l’ha colpito in pieno nell’occhio. Questo ha costretto il corridore a recarsi prontamente in ospedale visto il trauma e per gli accertamenti del caso.

Girmay si ritira dal Giro. La situazione e la decisione del team

Il tappo dello champagne con cui ha festeggiato la vittoria della tappa di ieri, è stato fatale per Girmay, Dagli accertamenti medici non è emerso nulla di grave fortunatamente per l’occhio del corridore eritreo, ma il team in via precauzionale ha preferito optare per il ritiro del corridore dal Giro d’Italia. Già oggi, l’eritreo si sottoporrà ad altri esami ed accertamenti medici. Girmay in ogni caso ha scritto la storia in quest’edizione della corsa rosa. Infatti, è il primo africano di colore a conquistare una vittoria in un grande Giro. Ieri, a Jesi, ha battuto Van der Poel al termine di una volata. Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione al corridore, nella speranza di rivederlo molto presto in sella alla sua bicicletta alla ricerca di nuove vittorie.