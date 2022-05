Giro 2022, tappa 11, orari, percorso, favoriti, diretta tv e info streaming gratis

Giro 2022 tappa 11, in programma oggi, mercoledì 18 maggio. I corridori affronteranno la tappa odierna con partenza da Santarcangelo di Romagna ed arrivo a Reggio Emilia. Si tratta di un percorso di 203 chilometri. La partenza dell’undicesima frazione è fissata alle ore 12.30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.27.

Giro, percorso e favoriti

L’undicesima tappa si correrà passando dalla Romagna all’Emilia toccando anche Bologna. Dopo Santarcangelo, i corridori passeranno da Cesena, Forlimpopoli e Faenza prima di arrivare vicino a Bologna e Imola. Poi ci sarà il traguardo volante di Toscanella di Dozza, posto al km 76. L’altro traguardo volante invece, è posto al km 126. Finale di tappa adatto ai velocisti. Per quel che riguarda i favoriti ci sono sicuramente: Mark Cavendish, Arnaud Demare, Fernando Gaviria. Occhio tra gli italiani a Giacomo Nizzolo e Simone Consonni.

Giro 2022, Tappa 11, diretta tv e info streaming

Per gli appassionati di ciclismo sarà possibile seguire la diretta integrale del Giro su Eurosport 1, e in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Ricordiamo che in questo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su Raisport Hd dalle 11.35, con passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming invece, sarà possibile collegarsi su Raiplay.