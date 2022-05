Giro 2022 Tappa 15, orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro 2022 Tappa 15, in programma domenica 22 maggio. Si tratta della Rivarolo Canavese-Cogne, frazione di 178km. La partenza è fissata per le 12.25, mentre l’arrivo intorno alle 17.15 circa. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Richard Carapaz, Jai Hindley, Mikel Landa e Joao Almeida. Per i colori azzurri le speranze sono riposte su Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone o Lorenzo Fortunato.

Giro 2022, il percorso

I corridori dovranno percorrere ben 178km. I primi 90km non presentano particolari difficoltà. I corridori dovranno impegnarsi quando affronteranno il GPM di Pila-Les Fleurs (12,3 km al 6,9% con punte del 15%), cui seguirà una nuova ascesa di prima categoria (Verrogne, 13,8 km al 7,1%). Quando mancheranno 22km al traguardo finale, i corridori affronteranno la lunga salita verso Cogne.

Giro 2022 Tappa 15, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la 15esima frazione in Diretta TV su RaiSportHD (dalle 12.15 alle 14.00, poi passaggio su Rai2), Eurosport 1. In quest’ultimo caso ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Possibilità per gli utenti di seguire anche la Diretta video streaming, collegandosi alle piattaforme: Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, NOW, Dazn, GCN, Discovery +.

