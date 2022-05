Malore Bardet al Giro, il corridore esprime la sua delusione. Ecco cosa è successo

Malore Bardet al Giro accaduto oggi, durante la tredicesima tappa della corsa. Il corridore si è sentito male improvvisamente durante la corsa ed è stato costretto a fermarsi. Di seguito si è saputo che il corridore ha avuto un problema allo stomaco. Lo stesso Bardet ha raccontato: “Mi sono sentito male ieri durante la tappa e da lì è peggiorato. Ci abbiamo provato in tutti i modi a continuare ma oggi non avevo forze neanche per provare a portare a termine la giornata”.

Malore Bardet al Giro, il corridore racconta la sua delusione

Il corridore ha espresso tutta la sua delusione per l’accaduto affidando le sue parole al sito ufficiale del team: “Sono molto deluso di dover lasciare così la corsa. Abbiamo lavorato duramente per essere qui e abbiamo investito tanto per esserci nella miglior forma possibile. La delusione è enorme, ma abbiamo ancora un team fortissimo e sono sicuro che continueranno questo Giro nel migliore dei modi, con grande coraggio e con grandi risultati. Gli auguro il meglio”.

Non resta che attendere i prossimi giorni per comprendere come saranno le condizioni fisiche di Romain Bardet e quando potrà tornare alle corse. Il Giro d’Italia 2022 subisce ancora un importante perdita in questa sua seconda settimana di corsa entrata nel vivo.