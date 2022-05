Giro d’Italia 2022, tappe, orari e diretta tv e streaming

Giro d’Italia 2022 in partenza da Budapest il 6 maggio, in Ungheria. Qui, i corridori percorreranno le prime tre tappe e poi la carovana rosa si sposterà in Italia. La corsa rosa durerà ben tre settimane e si concluderà dopo 21 tappe, rispettivamente il 29 maggio. In aggiunta, la prima tappa prenderà il via da Budapest alle ore 12:40, mentre l’arrivo di Visegrad è previsto tra le 17:00 e le 17:25. Chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo della tappa inaugurale?

Giro d’Italia 2022, le tappe

Tutto pronto per la partenza della corsa rosa. Questo il calendario completo delle 21 tappe del Giro d’Italia 2022:

Venerdì 6 maggio, TAPPA 1: Budapest – Visegrád (195 km)

Sabato 7 maggio, TAPPA 2: Budapest – Budapest (9,2 km – cronometro individuale)

Domenica 8 maggio, TAPPA 3: Kaposvár – Balatonfüred (201 km)

Martedì 10 maggio, TAPPA 4: Avola – Etna-Nicolosi (172 km)

Mercoledì 11 maggio, TAPPA 5: Catania – Messina (174 km)

Giovedì 12 maggio, TAPPA 6: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri) (192 km)

Venerdì 13 maggio, TAPPA 7: Diamante – Potenza (196 km)

Sabato 14 maggio, TAPPA 8: Napoli – Napoli (Procida) (153 km)

Domenica 15 maggio, TAPPA 9: Isernia – Blockhaus (191 km)

Ricordiamo che di lunedì si osserverà il consueto giorno di riposo

Martedì 17 maggio, TAPPA 10: Pescara – Jesi (196 km)

Mercoledì 18 maggio, TAPPA 11: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia (203 km)

Giovedì 19 maggio, TAPPA 12: Parma – Genova (204 km)

Venerdì 20 maggio, TAPPA 13: Sanremo – Cuneo (150 km)

Sabato 21 maggio, TAPPA 14: Santena – Torino (147 km)

Domenica 22 maggio, TAPPA 15: Rivarolo Canavese – Cogne (178 km)

Martedì 24 maggio, TAPPA 16: Salò – Aprica (202 km)

Mercoledì 25 maggio, TAPPA 17: Ponte di Legno – Lavarone (168 km)

Giovedì 26 maggio, TAPPA 18: Borgo Valsugana – Treviso (152 km)

Venerdì 27 maggio, TAPPA 19: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte (177 km)

Sabato 28 maggio, TAPPA 20: Belluno – Marmolada (168 km)

Domenica 29 maggio, TAPPA 21: Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) (17,4 km – Cronometro individuale)

Giro, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2022? La risposta è sì. Infatti, la corsa rosa verrà trasmessa in diretta e in chiaro alla Rai e su Eurosport. Il collegamento in chiaro inizierà prima su Rai Sport, per poi spostarsi su Rai 2. In aggiunta, per quel che riguarda Eurosport, invece, il canale di riferimento è sempre Eurosport 1. Precisiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Inoltre, per gli utenti sarà possibile seguire anche la diretta streaming video. Infatti, in questo caso sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Rai Play o Eurosport Player, oppure Discovery+, RaiPlay, GCN e Sky Go.

Chi sarà il corridore che vincerà il Giro? Non resta che seguire il Giro tappa dopo tappa per scoprirlo.