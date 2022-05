Chris Froome ossessionato dalla forma fisica? La confessione del corridore

Chris Froome ossessionato dalla forma fisica? Il corridore sta facendo l’impossibile per poter riacquistare la condizione fisica che aveva prima del terribile incidente del 2019 al Giro del Delfinato. La caduta, poi l’intervento chirurgico e una ripresa forse troppo affrettata, hanno rivoluzionato gli obiettivi ciclistici del corridore. Ma Chris Froome non ha mai mollato e pedalata dopo pedalata sta cercando di ritrovare la migliore forma fisica per quello che è diventato e sempre sarà per lui, l’obiettivo numero uno, ossia vincere il quinto Tour de France.

Al riguardo ha spiegato a Velonews: “L’obiettivo di quest’anno è il Tour, devo cercare di arrivarci nella forma migliore e poi potenzialmente potrei guardare alla Vuelta, a seconda di come andranno le cose. Un passo alla volta, c’è ancora molto da fare prima che sia di nuovo in forma giusta per le tappe del Tour. Dobbiamo andare una settimana alla volta”.

Chris Froome ha rilasciato un’intervista a Velonews dove ha raccontato le sensazioni dopo il Giro di Romandia. Al riguardo ha affermato: “Se faccio un paragone con la scorsa stagione, quando non riuscivo a tenere in salita o ad essere presente nella corsa a differenza di quanto fatto in questa settimana, posso trarne molti aspetti positivi. É la prima volta in due anni e mezzo che sento che non c’è nulla che mi trattenga dell’incidente del 2019. Tutto ciò che manca è il duro lavoro e i chilometri”.