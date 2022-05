Giro la Tappa 13, orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro la Tappa 13 si correrà oggi, venerdì 20 maggio la Sanremo-Cuneo, frazione di 150 chilometri. La partenza è fissata da Sanremo alle ore 13:35, mentre l’arrivo è previsto a Cuneo intorno alle 17:15. Tra i favoriti per la vittoria di tappa ci sono Van Der Poel, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Alberto Dainese (Team DSM) e Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Giro la Tappa 13, il percorso

La frazione prevede un inizio pianeggiante con sprint intermedio presso Pieve di Teco. Successivamente la carovana rosa affronterà l’’unico GPM della tappa presso il Colle di Nava (terza categoria, 10,1 km al 6,8% di pendenza media). Dopo una discesa, i corridori affronteranno nuovamente la pianura e un altro sprint intermedio presso San Michele di Mondovì. Nulla da segnalare sul traguardo finale posto nel centro storico di Cuneo.

Giro, diretta tv e info streaming gratis

La tappa odierna sarà visibile in diretta tv su Eurosport1 (canale 210 di Sky) e in diretta tv in chiaro su RaiSportHD dalle 13:20, ma il collegamento passerà su Rai2 dalle 14:00.

Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video collegandosi sulle piattaforme: Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, NOW Tv, RaiPlay, RaiSportWeb. Ricordiamo che eccetto la Rai, gli altri servizi sono offerti in abbonamento e a pagamento.