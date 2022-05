Giro Tappa 17, orari, percorso, favoriti, diretta tv e info streaming

Giro Tappa 17 in programma oggi, mercoledì 25 maggio. La corsa rosa giunta alla terza settimana, continua a salire. Infatti, i corridori affronteranno la frazione di 178km da Ponte di Legno a Lavarone, per un finale tutto da gustare tra salite e discese. Tra i favoriti di tappa ci sono sicuramente Carapaz, Hindley e Landa, ma occhi puntati anche su Almeida e l’azzurro Vincenzo Nibali. La partenza della tappa 17 è fissata per le ore 12.30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 17.31.

Giro Tappa 17, il percorso

La Tappa 17 del Giro potrà cambiare gli equilibri della classifica generale. La partenza è in salita verso il Passo del Tonale con vetta al chilometro 8, da qui potrebbe poi partire una fuga. Successivamente i corridori affronteranno una lunga discesa, dove al chilometro 80 ci sarà il Gpm di terza categoria di Giovo. Da qui seguiranno 40k vallonati che porteranno al gran finale. I corridori a questo punto affronteranno pima il Vetriolo, 12 chilometri al 7.7 di media e massime del 12%, poi 16 chilometri di discesa con traguardo volante di Caldonazzo, e infine la salita di Monterovere, 8 chilometri al 10% e massime del 15%. Il finale sarà caratterizzato da una discesa e un ultimo tratto in salita.

Giro, diretta tv e info streaming

La diretta della tappa sarà trasmessa su Eurosport 2, canale 211 di Sky e in streaming su Dazn, Eurosport Player e Discovery Plus. Si tratta nelle opzioni appena citate, di servizi offerti in abbonamento e a pagamento. La diretta in chiaro invece sarà disponibile su Raisport Hd dalle 11.45, con passaggio su Rai Due dalle 14. Possibilità di seguire la diretta video streaming su Raiplay.