Giro Tappa 19, percorso, orari, favoriti, diretta tv e streaming

Giro Tappa 19 in programma oggi, venerdì 27 maggio. Si avvia alla conclusione la corsa rosa 2022 con le ultime tre tappe di una tre settimane ricca di emozioni. Oggi andrà in scena la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, tappa di 178 chilometri caratterizzata da ben quattro Gpm totali e arrivo in salita. La partenza della tappa è prevista per le 12.20, mentre l’arrivo intorno alle 17.32. Per quel che riguarda i favoriti alla vittoria di tappa, occhi puntati su Hirt, Arensman, De la Cruz, Buitrago, Kelderman, Fortunato e Ciccone. Da non sottovalutare Carapaz, Hindley e Vincenzo Nibali.

Giro Tappa 19, il percorso

La tappa odierna conta di ben 178 km. I primi 70 chilometri sono pianeggianti, poi i corridori affronteranno Villanova Grotte, e successivamente scaleranno il Passo di Tanamea, che segna il confine con la Slovenia. Dopo un tratto di sali scendi, i corridori imboccheranno il Kolovrat, salita di 10 chilometri al 9% e massime del 15%. A questo punto del percorso, mancheranno solo 40km al traguardo finale. Si torna quindi in Italia, con una discesa di circa 25 chilometri e traguardo volante di Cividale del Friuli al chilometro 168. Da qui i corridori si cimenteranno nella salita finale, di 7 km con una media del 7.8% e massime del 14%.

Giro, diretta tv e streaming

Per gli appassionati di ciclismo, sarà possibile seguire l’evento in diretta tv e streaming. La diretta è su Eurosport 2, canale 211 di Sky e in streaming su Eurosport Player, Danz e Discovery Plus. In questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. La diretta in chiaro invece, sarà disponibile su Raisport Hd dalle 11.45 con passaggio su Rai Due dalle 14. Possibilità di seguire anche la diretta video streaming collegandosi su Raiplay.