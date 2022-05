Giro Tappa 9, arrivo a Blockhaus, orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro d’Italia Tappa 9, Isernia-Blockhaus che si correrà oggi, domenica 15 maggio. Questa è la frazione più attesa di questa prima settima di corsa, poichè sarà il secondo arrivo in salita di questa corsa rosa. Il traguardo infatti è a Blockhaus.

I corridori affronteranno un percorso di 191 chilometri. La partenza è fissata per le 11.45, mentre l’arrivo intorno alle 17.15 circa.

Giro, percorso e favoriti

Nei primi 37km di percorso, i corridori affronteranno tre GPM: il Valico del Macerone, la salita di Rionero Sannitico, l’ascesa verso Roccaraso. La tappa entrerà nel vivo nella seconda parte con la scalata al Blockhaus. Prima i 10.5 km al 7.4% di pendenza media che porteranno al Passo Lanciano. Poi, ci sarà il gran finale caratterizzato da 13.7 km al 8.5% di pendenza media con tratti in cui si raggiungerà anche il 14%. Gli ultimi 10km dell’ascesa hanno una pendenza media del 9.4%.

Per quel che riguarda i favoriti occhi puntati su Carapaz e Yates. Da non sottovalutare anche Mikel Landa, Romain Bardet, Pello Bilbao, Joao Almeida, Giulio Ciccone, Ivan Sosa e Tom Dumoulin.

Giro d’Italia Tappa 9, diretta tv e info streaming

Sarà possibile per gli utenti seguire la diretta tv su Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiSportHD dalle 10:55 e su Rai2 a partire dalle 14:00. Possibilità per gli appassionati di ciclismo di seguire anche la diretta video streaming collegandosi sulla piattaforma: Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, NOW Tv, RaiPlay.